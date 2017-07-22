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Жозе Моуринью: «Никогда не хотел приобрести Бэйла и Роналду»
23.07.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не рассматривал возможность приобретения нападающих «Реала» Гарета Бэйла и Криштиану Роналду.
«Он [Бэйл, как и Криштиану Роналду] никогда не был в моем списке. Никогда не желал его приобрести», — сказал Моуринью.
Статистику Бэйла можно посмотреть
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не рассматривал возможность приобретения нападающих «Реала» Гарета Бэйла и Криштиану Роналду.
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