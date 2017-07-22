Жозе Моуринью: «Никогда не хотел приобрести Бэйла и Роналду»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не рассматривал возможность приобретения нападающих «Реала» Гарета Бэйла и Криштиану Роналду.

«Он [Бэйл, как и Криштиану Роналду] никогда не был в моем списке. Никогда не желал его приобрести», — сказал Моуринью.

Статистику Бэйла можно посмотреть здесь , а Роналду — здесь .