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Цуркин и Додолев вышли в 1/2 финала ЧМ на дистанции 50 м баттерфляем

23.07.2017 15:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июл — Sputnik. Белорусские пловцы Евгений Цуркин и Егор Додолев вышли в полуфинал Чемпионата мира на дистанции 50 метров баттерфляем, сообщает Sputnik.

Чемпионат мира по водным видам проходи в эти в Будапеште (Венгрия). В воскресенье стартовали соревнования по плаванию.

Белорусы Цуркин и Додоев смогли отобраться в 1/2 финала, показав 15-й (23,5 секунды) и 16-й (23,66) результаты соответственно. Кроме того, за путевку в финал поборется еще один представитель Беларуси Илья Шиманович на дистанции 100 метров брассом — он показал 13-е время (59,84).

Белорусская команда в составе Артема Мачекина, Виктора Красочко, Виктора Стаселовича и Антона Латкина завершила выступление в четвертьфинале кролевой эстафеты. Пловцы заняли 16-е место. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 23 июл — Sputnik. Белорусские пловцы Евгений Цуркин и Егор Додолев вышли в полуфинал Чемпионата мира на дистанции 50 метров баттерфляем, сообщает Sputnik....

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