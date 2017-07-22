Белоруска Анастасия Прокопенко стала чемпионкой Европы

Победой белорусской спортсменки Анастасии Прокопенко завершился женский финал чемпионата Европы по современному пятиборью в Минске. Второе место заняла Шаролта Ковач из Венгрии, бронза у турецкой спортсменки Илке Озускел.

В квалификации Анастасия Прокопенко показала лишь 19-й результат, зато в финале стала лучшей среди 36 соискательниц наград. Новоиспеченная чемпионка континента набрала в сумме пяти видов соревновательной программы 1350 очков (261 – плавание, 238 – фехтование, 279 – конкур, 572 – бег плюс стрельба). У Шаролты Ковач 1336 очков, Илке Озускел заработала 1133 балла. В личном финале выступали еще две белорусские пятиборки – десятку сильнейших замкнула Ольга Силкина (1296 очков), 27-е место заняла Татьяна Халдоба (1245). В командном зачете женская сборная Беларуси стала обладателем бронзы, набрав 3891 очко. Первое место у спортсменок Италии (3963), вторая позиция у венгерок (3909).

До этого в копилке белорусов была бронза в женской эстафете, которую завоевали Екатерина Орел и Татьяна Халдоба.

23 июля в мужском финале Беларусь представят 4 атлета: Николай Гаяновский, Илья Полозков, Павел Тихонов, Кирилл Касьяник. Завершится континентальное первенство 24 июля смешанной эстафетой.