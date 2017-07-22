Белорус Егор Герасимов выиграл теннисный турнир в Астане

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Белорусский теннисист Егор Герасимов (160-й мирового рейтинга) выиграл турнир серии АТР Challenger в Астане (Казахстан), сообщает Sputnik.



© REUTERS Toby Melville Азаренко и Саснович сыграют в основной сетке US Open

Финальный поединок турнира, призовой фонд которого составляет 125 тысяч долларов, состоялся сегодня. В решающем матче Герасимову противостоял спортсмен из Казахстана Михаил Кукушин (118). Встреча завершилась со счетом 7:6 (11:9), 4:6, 6:4. Соперники провели на корте два часа 33 минуты.

Для 24-летнего белоруса нынешняя победа стала седьмой в карьере. В нынешнем сезоне Герасимов праздновал викторию в узбекских Бухаре и Карши, а также французском Сен-Брие.