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Белорус Егор Герасимов выиграл теннисный турнир в Астане

23.07.2017 15:28 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июл — Sputnik. Белорусский теннисист Егор Герасимов (160-й мирового рейтинга) выиграл турнир серии АТР Challenger в Астане (Казахстан), сообщает Sputnik.

Белорус Егор Герасимов выиграл теннисный турнир в Астане
© REUTERS Toby Melville
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Финальный поединок турнира, призовой фонд которого составляет 125 тысяч долларов, состоялся сегодня. В решающем матче Герасимову противостоял спортсмен из Казахстана Михаил Кукушин (118). Встреча завершилась со счетом 7:6 (11:9), 4:6, 6:4. Соперники провели на корте два часа 33 минуты.

Для 24-летнего белоруса нынешняя победа стала седьмой в карьере. В нынешнем сезоне Герасимов праздновал викторию в узбекских Бухаре и Карши, а также французском Сен-Брие.

 
Теги: Минск
 
 
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Финальный поединок против Михаила Кукушинка продолжался более двух с половиной часов.

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