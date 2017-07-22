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Контрольные матчи. «Неман» обыграл «Югру»

23.07.2017 15:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Контрольный матч

Неман Беларусь – Югра Россия – 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

0:1 – 20 Беляев (Ильин, Купцов)

0:2 – 26 Скачков, ГБ

1:2 – 33 Дорофеев (Левша)

2:2 – 42 Клименко

3:2 – 49 Пасют

 
 
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Контрольный матч Неман Беларусь – Югра Россия – 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) 0:1 – 20 Беляев (Ильин, Купцов) 0:2 – 26 Скачков, ГБ 1:2 – 33 Дорофеев (Левша) 2:2 – 42 Клименко 3:2 – 49 Пасют.

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