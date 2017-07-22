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Виталий Жуковский: «Выход в 1/4 финала Кубка Белаурси дает возможность бороться за еврокубки в дальнейшем»
23.07.2017 15:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
– Всегда хочется покорять высоты. Ступенечку, одну. Не могли забраться на 1/4 мы долго. Все-таки команда играет в Кубке с чемпионата области. Столько лет отдать, и попасть в 8-ку сильнейших, команда из Минского района, это дает возможность бороться за еврокубки в дальнейшем, сами понимаете, что
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Виталий Жуковский: «Выход в 1/4 финала Кубка Белаурси дает возможность бороться за еврокубки в дальнейшем»
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал выход своей команды в 1/4 финала Кубка Беларуси.
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