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Месси удалил из инстаграма фото с Неймаром, оставив один снимок

23.07.2017 17:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси удалил все фото с Неймаром из инстаграма, оставив один снимок 2013 года.

Сообщается, что Месси недоволен ситуацией с возможным переходом бразильца в «ПСЖ».

Месси, Суарес, Пике и другие игроки «Барселоны» убеждают Неймара не уходить из клуба

 
 
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси удалил все фото с Неймаром из инстаграма, оставив один снимок 2013 года.

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