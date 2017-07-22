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Месси удалил из инстаграма фото с Неймаром, оставив один снимок
23.07.2017 17:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси удалил все фото с Неймаром из инстаграма, оставив один снимок 2013 года.
Сообщается, что Месси недоволен ситуацией с возможным переходом бразильца в «ПСЖ».
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси удалил все фото с Неймаром из инстаграма, оставив один снимок 2013 года.
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