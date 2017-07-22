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Константин Сивцов: «Если не воспитаем новое поколение специалистов, то и дальше будем уступать конкурентам. Наблюдаю, как чиновники просто меняются местами»

23.07.2017 16:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный белорусский велогонщик Константин Сивцов рассказал об отставании развития спорта в Беларуси, а также вспомнил время, когда приехал в итальянскую команду.

«Мне выдали инвентарь, форму, сопровождали на тренировки, объясняли, на каких оборотах и сердечных порогах работать. Повезло попасть в команду к итальянскому специалисту Оливано Локателли. Это тренер от бога, у которого выступало большинство сильнейших белорусских гонщиков. Рябушенко, Куницкого, Клименкова, Божкова, Самойлова и многих других подготовил именно он. Не у всех складывались с ним отношения, но мы ладили хорошо. Интересно, что спустя годы тот же Бронислав Самойлов подтверждает, что Локателли был во всем прав.

После тренировочных условий в Беларуси я был потрясен. Нам до сих пор не хватает центров тестирования, где бы измеряли лактат (показатель кислотно-основного баланса в организме, указывающий на снижение кровотока в тканях и органах). Не знаю, кто из белорусских тренеров может определить пороги своих воспитанников. В Италии уже 12 лет назад работали с этими показателями, а в Беларуси их до сих пор не учитывают.

Мы действительно во многом отстаем. В прошлом году я сдавал госэкзамен в БГУ и удивлялся педагогам – они преподают материал, который был актуален 20 лет назад. В Беларуси спорт развивается с большим опозданием. У нас есть талантливые спортсмены и тренеры, но не налажена система спонсорства и развития по последним трендам. Когда готовились к бразильской Олимпиаде, итальянская компания согласилась бесплатно предоставить качественные шлемы, выступив спонсором белорусской команды. Но наша федерация отказалась: «Как это так – деньги не пройдут по статье расходов?» Спонсорство у нас не положено.

А в Беларуси каждый в первую очередь стремится показать себя. Взять тех же футболистов – они индивидуально демонстрируют навыки, пытаясь быть замеченными. Но результат приходит только когда на поле выходит команда. Чем раньше это поймут ― тем лучше будет для белорусского спорта.

Если мы не воспитаем новое поколение специалистов, то и дальше будем уступать конкурентам. Я наблюдаю, как чиновники на высших должностях просто меняются местами – происходит тасовка колоды, но толком ничего не происходит. Пожалуй, гребля остается в Беларуси самым прогрессивным видом спорта. Помимо того, что Владимир Шантарович ― тренер высочайшего уровня, он еще и специалист, который стремится быть на шаг впереди. Человеческие умения и навыки требуют совершенствования точно так же, как и компьютерные программки – обновления», – сказал Сивцов.

 

 

 
 
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Известный белорусский велогонщик Константин Сивцов рассказал об отставании развития спорта в Беларуси, а также вспомнил время, когда приехал в итальянскую...

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