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Белоруска Оксана Петрушенко завоевала второе золото на XXIII летних Дефлимпийских играх

23.07.2017 17:22 — Новости Спорта | БелТА  
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23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные награды завоевали белорусские спортсменки на XXIII летних Дефлимпийских играх в турецком Сасмуне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свое второе золото завоевала пловчиха Оксана Петрушенко, которая выиграла заплыв на 200 м брассом с результатом 2 мин. 35,90 сек. Первый чемпионский титул гомельчанка взяла на 50-метровке брассом (33,48 сек.). В копилке Оксаны теперь 16 золотых медалей за все время ее участия в Дефлимпийских играх.

В составе эстафетной команд 4х100 м вольным стилем Оксана Петрушенко вместе с Екатериной Еремцовой, Анной Кузьмич и Анастасией Филипчик стала обладательницей серебра. Ранее белоруски также были вторыми в комбинированной эстафете 4х100 м. После этих успехов у белорусской сборной по два золота и серебра.

На соревнованиях в Самсуне за Беларусь выступают 42 спортсмена. Всего в нынешних Дефлимпийских играх принимают участие представители более 100 стран. Спортсмены с нарушениями слуха соревнуются в 21 виде спорта, 16 из которых индивидуальные, 5 - командные.

Церемония закрытия состоится 30 июля. На предыдущих Играх, которые прошли в Софии в 2013 году, белорусские спортсмены завоевали 27 медалей (12 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовые).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные награды завоевали белорусские спортсменки на XXIII летних Дефлимпийских играх в турецком Сасмуне, сообщает корреспондент...

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