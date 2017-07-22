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Переговоры Неймара и «Барселоны» провалились
23.07.2017 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Переговоры форварда Неймара, его отца и руководства «Барселоны» прошли неудачно.
Игрок сборной Бразилии обсуждал с представителями каталонцев возможный трансфер в «ПСЖ». Неймар подтвердил, что всерьез рассматривает возможность переезда в Париж. Руководство «Барселоны» пыталось убедить его остаться в клубе.
Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» готов заплатить за бразильца 222 миллиона евро отступных, прописанных в его контракте.
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Переговоры форварда Неймара, его отца и руководства «Барселоны» прошли неудачно.
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