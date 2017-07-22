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Скворцова прокомментировала свой уход с церемонии награждения на юниорском ЧЕ

23.07.2017 17:45 — Новости Спорта | БелТА  
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Скворцова прокомментировала свой уход с церемонии награждения на юниорском ЧЕ
Виолетта Скворцова. Фото БФЛА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виолетта Скворцова, победившая в тройном прыжке на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике, прокомментировала свой уход с церемонии награждения. Комментарий размещен на официальном сайте Белорусской федерации легкой атлетики, сообщает БЕЛТА.

"Стало очень обидно. Со стороны организаторов это было огромное упущение. Я подождала, пока поднимется наш флаг, после сошла с пьедестала. Там и стояла до конца гимна какой-то страны. Я понимала, что нарушаю процедуру церемонии награждения и могут последовать санкции вплоть до лишения медали. Но в тот момент мне было очень неприятно, что звучит гимн не моей страны, не моей Родины, за которую я выступаю", - сказала Виолетта Скворцова.

Она подчеркнула, что услышать гимн Беларуси, стоя на пьедестале, - это очень важно. "Я настраивалась. Я очень хотела пробежать с флагом, что и сделала после выступления. Я считаю, что нужно уважать и любить свою Родину. Я патриотка. Я родилась в Беларуси, которая очень красивая. Мою любовь к Родине невозможно выразить словами. Я всегда скучаю по дому, где бы ни была. Я достаточно во многих странах побывала, поездила по миру и каждый раз возвращаюсь в Беларусь с радостью", - отметила она.

Виолетта Скворцова 21 июля покинула пьедестал во время церемонии награждения, когда вместо гимна Беларуси заиграл гимн другой страны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виолетта Скворцова, победившая в тройном прыжке на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике, прокомментировала свой уход с...

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