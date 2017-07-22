Сергей Гуренко: «Первый тайм нужно вычеркнуть и забыть. А опытные игроки хотели стоя обыграть «Днепр», но так не бывает»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал поражение от «Днепра» (0:1) в матче 1/8 финала Кубка Беларуси.

– Первый тайм вообще надо вычеркнуть и забыть. Было безобразие. Что творилось. А по второму тайму больших претензий к ребятам нет. Есть отдельные вопросы. Кто-то выпал, кто-то еще не готов, а кто-то просто даже не хотел. Ничего… Будем делать выводы. Наша основная игра будет в четверг. К этому готовимся.

– А нельзя было как БАТЭ перенести этот кубковый матч?

– Знаете, я не сторонник этого. У нас в команде 20 футболистов. Они получают зарплату. И они должны выходить и доказывать своими действиями на поле. Почему-то во втором тайме они могли это доказывать. Кстати, у меня почему-то к молодым меньше всего претензий. У меня больше претензий к более опытным ребятам, которые должны были за собой повести молодежь. А они… Если мягко сказать, то вышли играть спустя рукава. Хотели стоя обыграть «Днепр». Но так не бывает.

Хлебас? Думаю, он еще готов процентов на 60. У него есть хорошие качества. Но еще сложно ему участвовать в наших взаимодействиях. Нету сыгранности. Но в целом видно, что парень качественный. Думаю, он наберет еще.

– Не пожалели ли, что пару серьезных ребят не взяли в запас из основного состава?

– Очень хочу, чтобы ребята подошли очень серьезно к четвергу. У них была сегодня полноценная тренировка. И размениваться на что-то… Но забей и реализуй мы сегодня свои моменты, то мы бы прошли Могилев. Кто нам помешал это сделать?

– Штанга.

– Нет. Это не штанги. Это настрой. Когда выпадает один человек – это проблема. А когда выпадает 5-6 игроков – это уже катастрофа. А первый тайм, считаю, было что-то ужасное.

Но ничего. Будет ротация. Сегодня проверили ребят. С кем можно идти дальше, а с кем нужно прощаться, – сказал Гуренко.