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«Шахтер» – «Орша». После матча игроки хозяев показали футболки с обращением к Кубареву: «Михалыч, спасибо за цель»
23.07.2017 20:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Несколько футболистов солигорского «Шахтера» после матча с «Оршей» (6:0) публично поддержали экс-главного тренера команды Олега Кубарева.
«Группа игроков «Шахтера» снимают футболки и идут в подтрибунное помещение. На нательных майках написано «Михалыч, спасибо за цель», – сообщает «Прессбол».
Напомним, Кубарев возглавил солигорский клуб в декабре 2016 года, под началом специалиста «Шахтер» завершил на первом месте 1-й круг чемпионата страны-2017, опередив БАТЭ, однако команде не удалось завоевать Кубок Беларуси (проигрыш брестскому «Динамо» Владимира Журавеля в серии пенальти), а также преодолеть 1-й квалификационный раунд Лиги Европы (поражение от литовской «Судувы» по сумме двух встреч).
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«Шахтер» – «Орша». После матча игроки хозяев показали футболки с обращением к Кубареву: «Михалыч, спасибо за цель»
Несколько футболистов солигорского «Шахтера» после матча с «Оршей» (6:0) публично поддержали экс-главного тренера команды Олега Кубарева.
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