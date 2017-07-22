ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Шахтер» – «Орша». После матча игроки хозяев показали футболки с обращением к Кубареву: «Михалыч, спасибо за цель»

23.07.2017 20:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Несколько футболистов солигорского «Шахтера» после матча с «Оршей» (6:0) публично поддержали экс-главного тренера команды Олега Кубарева.

«Группа игроков «Шахтера» снимают футболки и идут в подтрибунное помещение. На нательных майках написано «Михалыч, спасибо за цель», – сообщает «Прессбол».

Напомним, Кубарев возглавил солигорский клуб в декабре 2016 года, под началом специалиста «Шахтер» завершил на первом месте 1-й круг чемпионата страны-2017, опередив БАТЭ, однако команде не удалось завоевать Кубок Беларуси (проигрыш брестскому «Динамо» Владимира Журавеля в серии пенальти), а также преодолеть 1-й квалификационный раунд Лиги Европы (поражение от литовской «Судувы» по сумме двух встреч).

ФОТО

Виталий Лисакович: «Для меня, как и для всей команды, причина увольнения Кубарева пока секрет»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько футболистов солигорского «Шахтера» после матча с «Оршей» (6:0) публично поддержали экс-главного тренера команды Олега Кубарева.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Гуренко: «Первый тайм нужно вычеркнуть и забыть. А опытные игроки хотели стоя обыграть «Днепр», но так не бывает»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика