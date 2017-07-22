«Шахтер» – «Орша». После матча игроки хозяев показали футболки с обращением к Кубареву: «Михалыч, спасибо за цель»

Несколько футболистов солигорского «Шахтера» после матча с «Оршей» (6:0) публично поддержали экс-главного тренера команды Олега Кубарева.

«Группа игроков «Шахтера» снимают футболки и идут в подтрибунное помещение. На нательных майках написано «Михалыч, спасибо за цель», – сообщает «Прессбол».

Напомним, Кубарев возглавил солигорский клуб в декабре 2016 года, под началом специалиста «Шахтер» завершил на первом месте 1-й круг чемпионата страны-2017, опередив БАТЭ, однако команде не удалось завоевать Кубок Беларуси (проигрыш брестскому «Динамо» Владимира Журавеля в серии пенальти), а также преодолеть 1-й квалификационный раунд Лиги Европы (поражение от литовской «Судувы» по сумме двух встреч).

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