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«Тур де Франс». 21-й этап. Груневеген победил, Фрум одержал итоговую победу
23.07.2017 20:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
23 июля состоялся заключительный 21-й этап «Тур де Франс». Гонщики проехали маршрут с финишем на Елисейских полях в Париже. Победу одержал голландец Дилан Груневеген, британец Кристофер Фрум выиграл в общем зачете.
«Тур де Франс»
21-й этап
Монтгерон – Елисейские поля, Франция
103 км
1. Дилан Груневеген (Голландия, Team LottoNL-Jumbo) – 2.25,39
Общий зачет
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 86.20,55
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23 июля состоялся заключительный 21-й этап «Тур де Франс».
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