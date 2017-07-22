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«Тур де Франс». 21-й этап. Груневеген победил, Фрум одержал итоговую победу

23.07.2017 20:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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23 июля состоялся заключительный 21-й этап «Тур де Франс». Гонщики проехали маршрут с финишем на Елисейских полях в Париже. Победу одержал голландец Дилан Груневеген, британец Кристофер Фрум выиграл в общем зачете.

«Тур де Франс»

21-й этап

Монтгерон – Елисейские поля, Франция

103 км

Профиль/Карта

1. Дилан Груневеген (Голландия, Team LottoNL-Jumbo) – 2.25,39
2. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – то же время
3. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data)
4. Насер Буанни (Франция, Cofidis, Solutions Crédits)
5. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin)
6. Борут Божич (Словения, Bahrain Merida)...
64. Василий Кириенко (Беларусь, Sky)

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 86.20,55
2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,54
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 2,20
4. Микель Ланда (Испания, Sky) – 2,21
5. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 3,05
6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 4,42
7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 6,14
8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 8,20
9. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 8,49
10. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 9,25
11. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 14,48
12. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 15,28...
105. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 3:21,15

 
 
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23 июля состоялся заключительный 21-й этап «Тур де Франс».

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