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Плавание. Чемпионат мира. Сунь Ян и Ледеки выиграли золото на 400 м вольным стилем и другие результаты
23.07.2017 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на чемпионате мира в Будапеште стартовали соревнования пловцов в 50-метровом бассейне.
Плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Мужчины
400 м, вольный стиль
1. Сунь Ян (Китай) – 3.41,28
4x100, вольный стиль
1. США – 3.10,06
Женщины
400 м, вольный стиль
1. Кэти Ледеки (США) – 3.58,34
4x100, вольный стиль
1. США – 3.31,72
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Плавание. Чемпионат мира. Сунь Ян и Ледеки выиграли золото на 400 м вольным стилем и другие результаты
Сегодня на чемпионате мира в Будапеште стартовали соревнования пловцов в 50-метровом бассейне.
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