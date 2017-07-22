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Плавание. Чемпионат мира. Сунь Ян и Ледеки выиграли золото на 400 м вольным стилем и другие результаты

23.07.2017 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на чемпионате мира в Будапеште стартовали соревнования пловцов в 50-метровом бассейне. 

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Мужчины

400 м, вольный стиль

1. Сунь Ян (Китай) – 3.41,28
2. Мэк Хортон (Австралия) – 3.43,85
3. Габриэле Детти (Италия) – 3.43,93

4x100, вольный стиль

1. США – 3.10,06
2. Бразилия – 3.10,34
3. Венгрия – 3.11,99

Женщины

400 м, вольный стиль

1. Кэти Ледеки (США) – 3.58,34
2. Леа Смит (США) – 4.01,54
3. Ли Бинцзе (Китай) – 4.03,25

4x100, вольный стиль

1. США – 3.31,72
2. Австралия – 3.32,01
3. Голландия – 3.32,64

 
 
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Сегодня на чемпионате мира в Будапеште стартовали соревнования пловцов в 50-метровом бассейне.

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