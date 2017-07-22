Владимир Журавель: «Стало легче? Странное наблюдение. Что значит легче? У меня есть работа, которую надо выполнять»

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал победу над «Гомелем» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.

– Матч играл для нас очень большое значение. При подготовке нужно было решить две проблемы: восстановить ребят и решить исход матча в нашу пользу. Нам удалось. Мы рады. Эта стадия последняя в этом сезоне и оставляет право в следующем году бороться за кубок, который дает право участвовать в еврокубках. Мы поблагодарили ребят, болельщиков, которые сегодня пришли, которые нас поддерживали. Игра была непростой. Пришлось проявлять и волю, и характер. Ребята молодцы. Я за них рад.

– Такое ощущение, что после предыдущего матча у вас упала гора с плеч свалилась. Можно ли сказать, что вам стало легче?

– Странное наблюдение. В чужую голову не залезешь. Что значит легче? У меня есть работа, которую надо выполнять. Мы сыграли неудачно в еврокубках. Сегодня права на ошибку не имела ни одна команда. Надо было сегодня решать задачу. Мы ее решили, но напряжения она стоило большого. Возможно, что это только визуально так только.

– Какую оценку поставите дебютирующему Нехайчику?

– Мне легче поставить оценку по тренировочному процессу. Потихоньку форму набирает. То, что у него есть класс, даже те 15 минут, которые были ему отведены, показали, что контролировать и сохранить мяч, игра на углу штрафной у него не пропало. Ему нужно улучшать свои кондиции. Паша — известный футболист и сомневаться в нем не стоит, – сказал Журавель.