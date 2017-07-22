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International Champions Cup. «Реал» сыграет с «Манчестер Юнайтед»
23.07.2017 18:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Европейские топ-клубы продолжают мировые турне. «Манчестер Юнайтед» и «Реал» проведут товарищеский матч в США.
International Champions Cup
Сан-Франциско, США
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Европейские топ-клубы продолжают мировые турне.
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