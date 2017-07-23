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Марек Зуб: «Надеюсь, шаг за шагом мы найдем взаимопонимание с игроками»

23.07.2017 23:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новый главный тренер солигорского «Шахтера» поляк Марек Зуб прокомментировал игру своей команды в 1/8 финала Кубка Беларуси против «Орши» (6:0).

– Я первый раз общаюсь с прессой здесь после игры. Я считаю, что тренер соперника сказал все, что надо сказать. Команда первой лиги играла с высшей лигой. Нам надо было обязательно побеждать.

С другой стороны, для меня очень важный момент – это белорусский чемпионат и белорусский футбол. С этой точки зрения очень важно, что первый соперник был не самого высокого ранга. Полегче было руководить своей командой, с футболистами которой имеем еще много вопросов.

Хорошо, что в последнее время пришло несколько легионеров. В первые дни работы это все не легко. Но надеюсь  шаг за шагом мы найдем взаимопонимание с игроками. Надо смотреть вперед. Через неделю первая игра в чемпионате.

– Вы знали, что на нательных майках всех футболистов было написано «Михалыч, спасибо за цель»?

– Да, конечно.

– Вы пришли в клуб после довольно неожиданного увольнения главного тренера. Тяжело было находить общий язык с командой?

– Для меня возможно и тяжело, так как я не очень хорошо говорю по-русски. Но у меня есть опыт работы и в Латвии и Литве и там я использовал русский язык.

– Каково состояние вратаря Бушмы?

– Он был на консультации в Германии на предыдущей неделе. И он привез ответ от врачей, что ему еще нужно пройти курс реабилитации, – сказал Зуб.

 
 
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Новый главный тренер солигорского «Шахтера» поляк Марек Зуб прокомментировал игру своей команды в 1/8 финала Кубка Беларуси против «Орши» (6:0).

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