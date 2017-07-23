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Крис Фрум выиграл «Тур де Франс» 4 раза за последние 5 лет
23.07.2017 23:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня британский велогонщик Sky Кристофер Фрум одержал итоговую победу на «Тур де Франс».
Эта победа стала четвертой для гонщика в карьере. До этого Фрум выигрывал «Тур де Франс» в 2013, 2015 и 2016 годах. На «Туре-2014» спортсмен сошел с гонки после 4-го этапа из-за падения.
Таким образом, Фрум четыре раза выиграл «Тур де Франс» за последние пять лет.
По количеству побед Фрум уступает только Жаку Анкетилю, Бернару Ино, Эдди Мерксу и Мигелю Индурайну, которые выигрывали «Тур» по пять раз.
Также стоит отметить, что Фрум стал первым с 2006 года гонщиком, которому удалось выиграть «Тур» без единой победы на этапах.
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Сегодня британский велогонщик Sky Кристофер Фрум одержал итоговую победу на «Тур де Франс».
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