Константин Сивцов: «Не понимаю, почему сформировался негативный образ белорусских товаров – вероятно, это промахи в маркетинге»

Известный белорусский велогонщик Константин Сивцов рассказал о том, что для него Беларусь.

«Я люблю сравнивать и анализировать. Понимаю, что мы отстаем от развитых стран. Но, глядя на то, как живут за границей, ни за что не скажу, что у нас плохо. Когда приезжаю в Беларусь, с удовольствием покупаю натуральные белорусские продукты. Люди думают, что иностранное всегда лучше, и не доверяют нашим производителям из-за маркировки «Сделано в Беларуси». Я не понимаю, почему сформировался негативный образ местных товаров – вероятно, это промахи, допущенные в маркетинге.

Замечаю, что пропасть между белорусами и западноевропейцами все меньше. Мы становимся культурнее: в магазинах чаще звучит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания». Беларусь еще только развивается, поэтому здесь есть больше возможностей проявить себя и состояться, если ты мыслишь прогрессивно.

Родина есть родина – я прилетаю в Беларусь не по делам, а чтобы увидеть близких и подзарядиться эмоциями. Я знаю богатых итальянцев, которые заполняют самолеты на Минск и, имея виллы в Италии, покупают домики на природе в Беларуси. Им нравится наше спокойствие. К тому же считается, что у нас меньше бумажной волокиты. Некоторые знакомые белорусы говорят, что здесь все хорошо только снаружи, а как копнешь – сталкиваешься с трудностями. Но ведь и в Европе хватает своих нюансов, там тоже нелегко – полно экономических проблем, сейчас еще добавились миграционные потоки.

Я стараюсь регулярно приезжать в Минск, чтобы дети не забывали родину. Сейчас летели в Минск и сын все время напевал: «Беларусь!», даже отказывался от обеда в самолете – хотел есть только белорусское по прилете. Я все равно рассматриваю Беларусь как место для жизни, а Италия пусть останется страной для отдыха», – сказал Сивцов.