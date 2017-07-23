ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кириенко не попал в топ-100 "Тур де Франс"

23.07.2017 22:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Белорусский велогонщик Василий Кириенко занял 112-е место в генеральной классификации престижной многодневки "Тур де Франс", сообщает Sputnik.

Кириенко не попал в топ-100 "Тур де Франс"
© AFP/ Lionel BONAVENTURE
Как выглядят уставшие ноги велогонщика с "Тур де Франс"

В воскресенье, 23 июля, состоялся заключительный 21-й этап многодневки протяженностью 105 км и с финишем в Париже. Победу праздновал голландец Дилан Груневеген из Lotto NL-Jumbo. Вторым финишировал немец Андре Грайпель из Lotto Soudal, третьим — норвежец Эдвальд Боассон Хаген из Dimension Data.

Первое место в генеральной классификации занял британец Крис Фрум из команды Sky. Для него нынешний триумф стал четвертым в карьере. Ранее спортсмен праздновал победу в 2013, 2015, 2016 годах. Вторым стал колумбийский гонщик Cannondale-Drapac Ригоберто Уран, уступивший 54 секунды победителю. Тройку замкнул француз Ромен Барде (+2 минуты 20 секунд) из AG2R La Mondiale.

Единственный белорус Кириенко расположился на 112-й строчке в общем зачете.

Российские велогонщики в "Тур де Франс" не участвовали.  

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорус проиграл своему партнеру по команде Крису Фруму, занявшему первое место, три часа 21 минуту.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Россиянин Лесун стал чемпионом Европы по пятиборью в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика