МИНСК, 23 июл — Sputnik. Белорусский велогонщик Василий Кириенко занял 112-е место в генеральной классификации престижной многодневки "Тур де Франс", сообщает Sputnik.

В воскресенье, 23 июля, состоялся заключительный 21-й этап многодневки протяженностью 105 км и с финишем в Париже. Победу праздновал голландец Дилан Груневеген из Lotto NL-Jumbo. Вторым финишировал немец Андре Грайпель из Lotto Soudal, третьим — норвежец Эдвальд Боассон Хаген из Dimension Data.

Первое место в генеральной классификации занял британец Крис Фрум из команды Sky. Для него нынешний триумф стал четвертым в карьере. Ранее спортсмен праздновал победу в 2013, 2015, 2016 годах. Вторым стал колумбийский гонщик Cannondale-Drapac Ригоберто Уран, уступивший 54 секунды победителю. Тройку замкнул француз Ромен Барде (+2 минуты 20 секунд) из AG2R La Mondiale.

Единственный белорус Кириенко расположился на 112-й строчке в общем зачете.

Российские велогонщики в "Тур де Франс" не участвовали .