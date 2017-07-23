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Россиянин Лесун стал чемпионом Европы по пятиборью в Минске

23.07.2017 20:55 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июл — Sputnik. Россиянин Александр Лесун стал чемпионом Европы по современному пятиборью, сообщает Sputnik.

Россиянин Лесун стал чемпионом Европы по пятиборью в Минске
© Sputnik Григорий Сысоев
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В финале континентального первенства в Минске российский спортсмен набрал 1462 очка по сумме пяти дисциплин. Вторым на пьедестал поднялся представитель Венгрии Роберт Касе, уступивший Лесуну всего четыре балла. Третьим стал француз Валентен Бело (1454).

Лучшим у белорусов стал Павел Тихонов, расположившийся на 11-й строчке (1410). Другие представители Беларуси заняли следующие места: Илья Полозков (1394 очка) — 17-е, Николай Гаяновский (1382) — 19-е, Кирилл Касьяник (1357) — 29-е.

Кроме того, определились победители в командном турнире. Золото у мужской сборной Венгрии (4327), серебро — у россиян (4267), бронза — у французов (4227).

ЧЕ завершится в понедельник, 24 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Лесун стал пятикратным чемпионом Старого Света. Главным же его достижением является золотая медаль Олимпиады в Рио, завоеванная в 2016 году.

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