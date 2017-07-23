ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жозе Моуринью: «Во втором тайме, когда у «Реала» играла молодежь, у нас пропала мотивация»

24.07.2017 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Реалом» (1:1, 2:1 по пен.) в рамках International Champions Cup.

«Для нас это была хорошая тренировка. Первый тайм против основы «Реала» вообще получился замечательным. Думаю, после перерыва, когда у мадридцев играла молодежь, у нас пропала мотивация — не было интенсивности, жажды борьбы. Думаю, те, кто играл во втором тайме, были разочарованы тем, что им противостояли резервисты «Реала».

Второй тайм не получился, но в целом я доволен. Если бы еще травмы Маты и Эрреры оказались несерьезными, то я бы сказал, что все вообще идеально.

Почему были реализованы лишь 3 пенальти из 10? Ну, это предсезонка, и, честно говоря, я еще не определился с исполнителями 11-метровых», — сказал Моуринью.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Реалом» (1:1, 2:1 по пен.) в рамках International Champions Cup.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Арсенал» отказался продать Санчеса «ПСЖ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика