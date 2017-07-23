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«Арсенал» отказался продать Санчеса «ПСЖ»

24.07.2017 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Переход полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса в «ПСЖ» находится на грани срыва.

Сообщается, что лондонский клуб отклонил все предложения парижан по 28-летнему чилийцу, в том числе те, которые подразумевали включение игроков в сделку.

Кроме того, финансовые требования увеличили агенты Санчеса, что, в свою очередь, не устроило «ПСЖ».

Ранее стало известно, что трансфер хавбека мог обойтись «ПСЖ» в 50 миллионов евро, а его зарплата составить 390 тысяч евро в неделю.

 
 
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Переход полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса в «ПСЖ» находится на грани срыва.

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