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Антонио Конте: «Мората и Лукаку – форварды одного уровня»

24.07.2017 08:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте сравнил нового нападающего команды Альваро Морату и форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, перешедшего этим летом из «Эвертона».

«Не важно, рассматривал ли я Лукаку в качестве приоритетной трансферной цели. На мой взгляд, он и Мората – игроки одного уровня, первый выбор для таких великих клубов, как «Челси» и «МЮ».

За последние три года Мората сделал большой шаг вперед, теперь он один из лучших форвардов в Европе. У него огромный потенциал, он способен еще сильно прибавить. В прошлом сезоне у него был дефицит игровой практики, но он забил 20 голов, выйдя в стартовом составе «Реала» 19 раз.

Он очень молод, ему еще есть куда расти, и я хочу сделать его еще лучше», — сказал Конте.

 
 
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте сравнил нового нападающего команды Альваро Морату и форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, перешедшего этим летом из...

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