«Ливерпуль» готов потратить на ван Дейка рекордную сумму

«Ливерпуль» не оставляет надежд приобрести защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.

Сообщается, что мерсисайдцы готовы купить 26-летнего голландца за рекордную для себя сумму, если «Саутгемптон» изъявит желание его продать.

Трансфер ван Дейка оценивается в 60 миллионов фунтов, это рекорд для защитников в мировом футболе.

Сам игрок не прочь перейти в «Ливерпуль» и в настоящее время тренируется самостоятельно.

Ранее «Саутгемптон» обращался в АПЛ с жалобой на переговоры «Ливерпуля» с ван Дейком, чей контракт рассчитан до 2022 года. Позже мерсисайдцы заявили, что отказались от идеи его покупки.