|
«Ливерпуль» готов потратить на ван Дейка рекордную сумму
24.07.2017 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Ливерпуль» не оставляет надежд приобрести защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.
Сообщается, что мерсисайдцы готовы купить 26-летнего голландца за рекордную для себя сумму, если «Саутгемптон» изъявит желание его продать.
Трансфер ван Дейка оценивается в 60 миллионов фунтов, это рекорд для защитников в мировом футболе.
Сам игрок не прочь перейти в «Ливерпуль» и в настоящее время тренируется самостоятельно.
Ранее «Саутгемптон» обращался в АПЛ с жалобой на переговоры «Ливерпуля» с ван Дейком, чей контракт рассчитан до 2022 года. Позже мерсисайдцы заявили, что отказались от идеи его покупки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ливерпуль» не оставляет надежд приобрести защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии