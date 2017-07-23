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«Ливерпуль» готов потратить на ван Дейка рекордную сумму

24.07.2017 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ливерпуль» не оставляет надежд приобрести защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.

Сообщается, что мерсисайдцы готовы купить 26-летнего голландца за рекордную для себя сумму, если «Саутгемптон» изъявит желание его продать.

Трансфер ван Дейка оценивается в 60 миллионов фунтов, это рекорд для защитников в мировом футболе.

Сам игрок не прочь перейти в «Ливерпуль» и в настоящее время тренируется самостоятельно.

Ранее «Саутгемптон» обращался в АПЛ с жалобой на переговоры «Ливерпуля» с ван Дейком, чей контракт рассчитан до 2022 года. Позже мерсисайдцы заявили, что отказались от идеи его покупки.

 
 
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«Ливерпуль» не оставляет надежд приобрести защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.

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