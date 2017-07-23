Горди Дуайер: «Количество легионеров? Идеальное сочетание для старта: три нападающих, защитник и вратарь»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер в эфире «Беларусь 1» назвал оптимальное количество легионеров в команде.

О легионерах

Думаю, идеальное сочетание для старта: три нападающих, защитник и вратарь.

О результатах

Нет оправданий тому, кто не хочет побеждать всегда, забрасывать много шайб. Это правильный образ мышления для хоккейной команды. К спросу за результат я готов, рассматриваю прессинг только с положительной стороны. Это станет еще одним поводом для совершенствования.

О философии

Хотел бы, чтобы клуб сражался все 60 минут, выигрывал всю борьбу, чтобы команда никогда не сдавалась. Это должно стать нашей философией, это должно сработать.