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Рейтинг ATP. Герасимов – 123-й, Игнатик – 135-й, Ивашко – 182-й
24.07.2017 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Среди трех чемпионов недели: Джона Изнера (Ньюпорт), Давида Феррера (Баштад) и Андрея Рублева (Умаг), – самый значительный рейтинговый подъем произвел 19-летний россиянин, прибавивший 25 позиций и впервые вошедший в Топ-50.
Emirates ATP Rankings
Положение на 24 июля 2017
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Среди трех чемпионов недели: Джона Изнера (Ньюпорт), Давида Феррера (Баштад) и Андрея Рублева (Умаг), – самый значительный рейтинговый подъем произвел 19-летний...
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