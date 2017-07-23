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Рейтинг ATP. Герасимов – 123-й, Игнатик – 135-й, Ивашко – 182-й

24.07.2017 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Среди трех чемпионов недели: Джона Изнера (Ньюпорт), Давида Феррера (Баштад) и Андрея Рублева (Умаг), – самый значительный рейтинговый подъем произвел 19-летний россиянин, прибавивший 25 позиций и впервые вошедший в Топ-50.

 

Emirates ATP Rankings

Положение на 24 июля 2017

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Энди Маррей (Великобритания) 7750
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 7465
3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) 6545
4 (4) Новак Джокович (Сербия) 6325
5 (5) Стэн Вавринка (Швейцария) 6140
6 (6) Марин Чилич (Хорватия) 5075
7 (7) Доминик Тим (Австрия) 4030
8 (8) Кеи Нисикори (Япония) 3740
9 (9) Милош Раонич (Канада) 3310
10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3160
20 (21) Джон Изнер (США) 2045
32 (33) Карен Хачанов (Россия) 1249
33 (46) Давид Феррер (Испания) 1210
48 (49) Даниил Медведев (Россия) 902
49 (74) Андрей Рублев (Россия) 895
67 (89) Александр Долгополов (Украина) 701
71 (88) Андрей Кузнецов (Россия) 680
123 (160) Егор Герасимов (Беларусь) 455
135 (135) Владимир Игнатик (Беларусь) 411
182 (159) Илья Ивашко (Беларусь) 283

 

 
 
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Среди трех чемпионов недели: Джона Изнера (Ньюпорт), Давида Феррера (Баштад) и Андрея Рублева (Умаг), – самый значительный рейтинговый подъем произвел 19-летний...

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