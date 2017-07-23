26 июля состоится ежемесячный брифинг зампредседателя АБФФ Сафарьяна

26 июля пройдет очередной брифинг заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна с участием болельщиков.

Свои вопросы можно оставлять до 13.00 дня брифинга. Сделать это может любой желающий одним из следующих способов:

– прислать вопрос на почтовый ящик press@bff.by с темой письма «Вопросы на брифинг 26.07.2017г.»;

– оставить вопрос в специальной теме в официальном сообществе АБФФ ВКонтакте.

Брифинг начнется в 15.00 по белорусскому времени.