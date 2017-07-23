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26 июля состоится ежемесячный брифинг зампредседателя АБФФ Сафарьяна
24.07.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
26 июля пройдет очередной брифинг заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна с участием болельщиков.
Свои вопросы можно оставлять до 13.00 дня брифинга. Сделать это может любой желающий одним из следующих способов:
– прислать вопрос на почтовый ящик press@bff.by с темой письма «Вопросы на брифинг 26.07.2017г.»;
– оставить вопрос
Брифинг начнется в 15.00 по белорусскому времени.
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26 июля пройдет очередной брифинг заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна с участием болельщиков.
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