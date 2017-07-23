ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

26 июля состоится ежемесячный брифинг зампредседателя АБФФ Сафарьяна

24.07.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

26 июля пройдет очередной брифинг заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна с участием болельщиков.

Свои вопросы можно оставлять до 13.00 дня брифинга. Сделать это может любой желающий одним из следующих способов:

– прислать вопрос на почтовый ящик press@bff.by с темой письма «Вопросы на брифинг 26.07.2017г.»;

– оставить вопрос в специальной теме в официальном сообществе АБФФ ВКонтакте.

Брифинг начнется в 15.00 по белорусскому времени.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 июля пройдет очередной брифинг заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна с участием болельщиков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Рейтинг ATP. Герасимов – 123-й, Игнатик – 135-й, Ивашко – 182-й
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика