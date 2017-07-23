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Все главные футбольные новости недели – в обсуждении Ходасевича и Хомутовского в эфире «Времени футбола»

24.07.2017 10:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в 22.35 в эфире телеканала «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск программы «Время футбола».

«В Лиге чемпионов и Лиге Европы остались лишь двое – что ждет БАТЭ в противостоянии с пражской «Славией» и минское «Динамо» на Кипре в поединке с АЕК Ларнака?

Высшая лига отвергает опытнейших тренеров – как прощались с Игорем Криушенко в Жодино и как игроки поддержали Олега Кубарева в Солигорске?

Кубок Беларуси. Победа «Днепра», достижения «Ислочи» и «Крумкачоў», фартовый «Слуцк» и другие примечательные события выходных.

«Неман» – финансовая стабильность и серьезные амбиции. На что способная в этом сезоне команда Игоря Ковалевича?

В первой лиге Беларуси репортаж с дерби Минска – «Торпедо» против «Луча». Большой разговор с инвестором «автозаводцев» Михаилом Мироненковым», – написал автор программы Николай Ходасевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в 22.35 в эфире телеканала «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск программы «Время футбола».

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