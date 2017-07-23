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Майкл Фелпс проиграл заплыв на 100 м белой акуле
24.07.2017 10:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс принял участие в заплыве на 100 м с белой акулой.
Соревнование было показано на телеканале Discovery под названием «Большая белая против большого золотого».
В заплыве, который проходил в водах близ ЮАР, Фелпс уступил акуле две секунды, показав время 38,10.
Стоит отметить, что спортсмен на самом деле плыл в одиночку, а заплыв акулы был смоделирован на компьютере. Многие телезрители по всему миру, ожидавшие реальной дуэли между Фелпсом и акулой, выразили свое негодование по этому поводу.
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23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс принял участие в заплыве на 100 м с белой акулой.
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