|
Твиттер минского «Динамо» стал самым популярным брендовым сообществом в Беларуси
24.07.2017 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Подведены итоги национального рейтинга социальных сетей за июнь и июль.
Официальный аккаунт минского «Динамо» стал наиболее популярным в твиттере, а сообщества ВКонтакте и Facebook попали в Топ-20.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подведены итоги национального рейтинга социальных сетей за июнь и июль.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии