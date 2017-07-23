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Твиттер минского «Динамо» стал самым популярным брендовым сообществом в Беларуси

24.07.2017 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Подведены итоги национального рейтинга социальных сетей за июнь и июль.

Официальный аккаунт минского «Динамо» стал наиболее популярным в твиттере, а сообщества ВКонтакте и Facebook попали в Топ-20.

Твиттер минского «Динамо» стал самым популярным брендовым сообществом в Беларуси

Твиттер минского «Динамо» стал самым популярным брендовым сообществом в Беларуси

Твиттер минского «Динамо» стал самым популярным брендовым сообществом в Беларуси

 
 
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Подведены итоги национального рейтинга социальных сетей за июнь и июль.

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