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Видео поступка Скворцовой на награждении собрало 1,7 млн просмотров

24.07.2017 11:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июл — Sputnik. Видео с уходом белорусской юниорки Виолетты Скворцовой с церемонии награждения на Чемпионате Европы по легкой атлетике собрало порядка 1,7 миллиона просмотров всего за два дня.

Скворцова завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке на чемпионате Европы в Италии, однако церемонию награждения омрачил тот факт, что организаторы перепутали файлы и включили не тот гимн — вместо белорусского заиграл гимн Боснии и Герцеговины, из-за чего юная спортсменка решила покинуть пьедестал.

Всего за два дня видео с поступком Скворцовой на YouTube собрало порядка 1,6 миллиона просмотров, а об инциденте написали многие мировые СМИ.

Большинство комментаторов под видео поддерживают Скворцову. "Просто молодец! Это поступок, достойный чемпионки", — написал пользователь Владимир Жданович.

"Живу в Беларуси, горжусь Виолеттой", — написала Nasty Show.

Высоко оценили поступок и россияне. "Белорусы братья молодцы! На олимпиаде российский флаг белорус пронес, не испугался. Теперь эта умничка, показала свою силу за свою страну!" — отметил Станислав Петрюк.

Министерство спорта и туризма уже назвало поступок Скворцовой достойным, также высоко его оценил и глава Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский.

 
Теги: Минск
 
 
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Большинство комментаторов поддерживают поступок юной белоруски: она ушла с пьедестала, когда услышала гимн другой страны.

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