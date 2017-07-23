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Видео поступка Скворцовой на награждении собрало 1,7 млн просмотров
24.07.2017 11:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Видео с уходом белорусской юниорки Виолетты Скворцовой с церемонии награждения на Чемпионате Европы по легкой атлетике собрало порядка 1,7 миллиона просмотров всего за два дня.
Скворцова завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке на чемпионате Европы в Италии, однако церемонию награждения омрачил тот факт, что организаторы перепутали файлы и включили не тот гимн — вместо белорусского заиграл гимн Боснии и Герцеговины, из-за чего юная спортсменка решила покинуть пьедестал.
Всего за два дня видео с поступком Скворцовой на YouTube собрало порядка 1,6 миллиона просмотров, а об инциденте написали многие мировые СМИ.
Большинство комментаторов под видео поддерживают Скворцову. "Просто молодец! Это поступок, достойный чемпионки", — написал пользователь Владимир Жданович.
"Живу в Беларуси, горжусь Виолеттой", — написала Nasty Show.
Высоко оценили поступок и россияне. "Белорусы братья молодцы! На олимпиаде российский флаг белорус пронес, не испугался. Теперь эта умничка, показала свою силу за свою страну!" — отметил Станислав Петрюк.
Министерство спорта и туризма уже назвало поступок Скворцовой достойным, также высоко его оценил и глава Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский.
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Большинство комментаторов поддерживают поступок юной белоруски: она ушла с пьедестала, когда услышала гимн другой страны.
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