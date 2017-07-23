Константин Руденок: «На следующий год задача есть: в Кубке продвигаться дальше и попытаться опять поучаствовать в Лиге Европы»

Голкипер брестского «Динамо» Константин Руденок подвел итоги кубкового матча против «Гомеля», в котором брестчане оказали сильнее со счетом 2:1.

– Первый матч после возвращения и первая победа, тем более против бывшей команды. Как впечатления?

– Впечатления всегда положительные, когда победа. Для «Динамо-Брест» даже хорошо, что это волевая победа. Пропустили гол, руки не сложили, шли вперед и выдерживали, на процентов 80, тот план, который предлагали сопернику. Это очень хорошо.

Важно, что победили и не довели до дополнительного времени или серии пенальти. Нашли в себе силы и забили хорошие голы. Естественно, чего кривить душой, мы доминировали во втором тайме полностью. «Гомель» оборонялся, но мы сделали свое дело. Эта победа очень важная в ментальном плане. Надеюсь, это будет хороший толчок для второго круга.

– Гол, который забил «Гомель», как-то поменял те планы, о которых говорили?

– Ничего не поменял. Мы поигрывать начали и это взбодрило команду. Лучше до этого не доводить, но так и есть. Середина тайма, пенальти… В принципе, ничего не поменялось. Просто нам нужно было на один гол больше забивать для победы, что мы и сделали.

– В моменте с пенальти вы угадали направление удара.

– Я не гадал, а играл по мячу. Был уверен, что удар будет где-то в середину ворот, но получилось чуть подальше. Ну это футбол, пенальти – это лотерея. Кто кого переиграет, борьба нервов, скажем так. Дима хорошо попал.

– Матч начался ударом с центра поля, такая отсылка в матчу против «Альтаха». Хоть на секунду, пока мяч летел, задумывался о том, что...

– Нет. Я, во-первых, знаю игрока, который бил по воротам. Знаю, что у него удар пласирующий неплохой. В принципе, видел и стоял на линии вратарской. Даже если бы мяч в ворота шел, я бы успевал. Уже не первый год в футболе... Это вопрос концентрации. Очень хорошо, что так матч начался для меня. Мгновенно все внутри сжалось и в тонус привелось. Спасибо игрокам «Гомеля», что взбодрили.

– Игра против «Гомеля», в котором играл весь первый круг. Как впечатления?

– Да ничего особенного. На сегодняшний день я игрок «Динамо-Брест» и очень хотел победить. Не важно, кто был на другой половине поля, абсолютно. Я благодарен клубу и болельщикам за то время, которая я там провел. Уже новая история, идет она достаточно давно. Все отлично.

Я очень хотел, чтобы «Динамо-Брест» победило. Еще раз говорю, в плане ментальности это очень важная победа. Еще и волевая. Это очень важно. Я уверен, что это сыграет нам на руку.

– После матча с «Альтахом» (0:3) удалось реабилитироваться?

– Это совсем другой турнир. Тут ни о какой реабилитации речь не идет. Матч был очень важен по той простой причине, что это возможность сыграть в еврокубках. Об этом говорили и все понимали важность этого матча. Мы прошли в 1/4 финала Кубка и это тот же путь в еврокубки, ничего не меняется. На следующий год у нас отличная задача есть: в Кубке продвигаться дальше и попытаться опять поучаствовать в Лиге Европы. Если не удастся сделать это через чемпионат, – сказал Руденок.