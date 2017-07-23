Артем Милевский: «К удивлению, после игры подходило много болельщиков и благодарили за игру. Большое спасибо»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский оценил игру команды в матче с «Гомелем» (2:1).

«Ищем связи на каждой тренировки. Вторую игру подряд новый состав. Ищем, наверное, то сочетание, которое в дальнейшем будет играть постоянно. Пока, конечно, немного непривычно.

Владимир Иванович готовил нас к кубковой игре. Ведь победа дает нам шанс побороться в следующем году за попадание в еврокубки.

К удивлению, после игры подходило много болельщиков и благодарили за игру. Говорили: «Миля, не расстраивайся». Большое спасибо, приходите не следующие игры», – сказал Милевский.