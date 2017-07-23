|
«Славия» – БАТЭ. Жавнерчик, Милунович и Риос не полетели с командой в Прагу
24.07.2017 12:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
БАТЭ отправился на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/18 c пражской «Славией».
В поединке может принять участие 21 футболист:
Вратари – Сергей Веремко, Антон Чичкан, Денис Щербицкий.
Защитники – Юрица Булят, Максим Володько, Виталий Гайдучик, Денис Поляков, Артур Пикк, Евгений Яблонский.
Полузащитники – Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Володько, Валериане Гвилия, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Юрий Кендыш, Игорь Стасевич.
Нападающие – Михаил Гордейчук, Анес Рушевич, Николай Сигневич, Яссе Туоминен.
Отметим, что в Беларуси остались Неманья Милунович, Алексей Риос, Максим Жавнерчик.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БАТЭ отправился на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/18 c пражской «Славией».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии