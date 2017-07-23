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«Славия» – БАТЭ. Жавнерчик, Милунович и Риос не полетели с командой в Прагу

24.07.2017 12:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БАТЭ отправился на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/18 c пражской «Славией».

В поединке может принять участие 21 футболист:

Вратари – Сергей Веремко, Антон Чичкан, Денис Щербицкий.

Защитники – Юрица Булят, Максим Володько, Виталий Гайдучик, Денис Поляков, Артур Пикк, Евгений Яблонский.

Полузащитники – Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Володько, Валериане Гвилия, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Юрий Кендыш, Игорь Стасевич.

Нападающие – Михаил Гордейчук, Анес Рушевич, Николай Сигневич, Яссе Туоминен.

Отметим, что в Беларуси остались Неманья Милунович, Алексей Риос, Максим Жавнерчик.

 
 
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БАТЭ отправился на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/18 c пражской «Славией».

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