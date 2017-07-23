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Кубок Беларуси. Жеребьевка 1/4 финала состоится 28 июля
24.07.2017 12:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
28 июля состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Беларуси.
Мероприятие начнется в 12.00 по белорусскому времени.
Напомним, среди претендентов на титул остались: «Крумкачы», «Ислочь», «Неман», «Днепр», «Слуцк», «Динамо» Брест, «Шахтер» и победитель пары БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ».
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28 июля состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Беларуси.
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