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Кубок Беларуси. Жеребьевка 1/4 финала состоится 28 июля

24.07.2017 12:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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28 июля состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Беларуси.

Мероприятие начнется в 12.00 по белорусскому времени.

Напомним, среди претендентов на титул остались: «Крумкачы», «Ислочь», «Неман», «Днепр», «Слуцк», «Динамо» Брест, «Шахтер» и победитель пары БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ».

 
Теги: Брест
 
 
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28 июля состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Беларуси.

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