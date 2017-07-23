Павел Седько: «Честь защищать Брест и быть капитаном команды такого большого города»

Полузащитник брестского «Динамо» Павел Седько прокомментировал итоги матча с «Гомелем» (2:1) в рамках 1/8 Кубка Беларуси.

– Впечатления положительные. Игра далась нелегко. Хочу отдать должное «Гомелю» – команда бойцовская, но сложилось так, что мы победили. Это хороший результат для нас.

– Учитывая то, что мало времени оставалось после матча с «Альтахом», как физически удалось восстановиться. Как самочувствие?

– Была ротация состава. Лично я сыграл 20 минут в той игре, а к этой был полностью готов.

– Ты снова вышел с капитанской повязкой. Уже успеваешь привыкать к тому, что появляется дополнительная ответственность?

– Ответственность с капитанской повязкой всегда отличается от других игроков. Ты должен вести команду вперед. Эмоции другие, когда выходишь с этой повязкой. Честь защищать этот город и быть капитаном команды такого большого города.

– Пропустили первыми. Учитывая то, что матч кубковый, как это повлияло на команду?

– Задача была поставлена перед матчем – прессинговать. Пропустили – ничего страшного. Было еще полтора тайма впереди. Мы исправили ситуацию и выиграли 2:1. Ничего серьезного не было в этом голе первом, который мы пропустили.

– По сравнению с матчем против «Альтаха» болельщиков на трибунах было гораздо меньше. С чем связываешь такое падение посещаемости?

– Играли в Европе, а здесь обычный матч против середняка белорусского чемпионата. Да и неудачно прошлую игру провели, проиграли со счетом 3:0. Думаю, тоже это сказалось на посещаемости.

– Учитываю победу и выход в 1/4, как считаешь, удалось реабилитироваться за то, что произошло в четверг?

– Мы не смотрим назад и двигаемся только вперед от матча к матчу. Дальше все будет хорошо и болельщик опять придет и поддержит нас на трибунах, – сказал Седько.