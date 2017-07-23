|
Павел Седько: «Честь защищать Брест и быть капитаном команды такого большого города»
24.07.2017 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо» Павел Седько прокомментировал итоги матча с «Гомелем» (2:1) в рамках 1/8 Кубка Беларуси.
– Впечатления положительные. Игра далась нелегко. Хочу отдать должное «Гомелю» – команда бойцовская, но сложилось так, что мы победили. Это хороший результат для нас.
– Учитывая то, что мало времени оставалось после матча с «Альтахом», как физически удалось восстановиться. Как самочувствие?
– Была ротация состава. Лично я сыграл 20 минут в той игре, а к этой был полностью готов.
– Ты снова вышел с капитанской повязкой. Уже успеваешь привыкать к тому, что появляется дополнительная ответственность?
– Ответственность с капитанской повязкой всегда отличается от других игроков. Ты должен вести команду вперед. Эмоции другие, когда выходишь с этой повязкой. Честь защищать этот город и быть капитаном команды такого большого города.
– Пропустили первыми. Учитывая то, что матч кубковый, как это повлияло на команду?
– Задача была поставлена перед матчем – прессинговать. Пропустили – ничего страшного. Было еще полтора тайма впереди. Мы исправили ситуацию и выиграли 2:1. Ничего серьезного не было в этом голе первом, который мы пропустили.
– По сравнению с матчем против «Альтаха» болельщиков на трибунах было гораздо меньше. С чем связываешь такое падение посещаемости?
– Играли в Европе, а здесь обычный матч против середняка белорусского чемпионата. Да и неудачно прошлую игру провели, проиграли со счетом 3:0. Думаю, тоже это сказалось на посещаемости.
– Учитываю победу и выход в 1/4, как считаешь, удалось реабилитироваться за то, что произошло в четверг?
– Мы не смотрим назад и двигаемся только вперед от матча к матчу. Дальше все будет хорошо и болельщик опять придет и поддержит нас на трибунах, – сказал Седько.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник брестского «Динамо» Павел Седько прокомментировал итоги матча с «Гомелем» (2:1) в рамках 1/8 Кубка Беларуси.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии