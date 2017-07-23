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Агент Ригони: «Эмилиано в среду подпишет 4-летний контракт с «Зенитом»

24.07.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хуан Крус Оллер, агент хавбека «Индепендьенте» Эмилиано Ригони заявил, что его клиент перейдет в «Зенит».

«В среду Ригони прибудет в Санкт-Петербург и подпишет четырехлетний контракт с «Зенитом».

Эмилиано играет на позиции атакующего полузащитника, но также способен закрыть и фланги в атаке, – сказал Оллер.

По сообщениям аргентинских СМИ, «Зенит» заплатит за 24-летнего полузащитника порядка 8 миллионов евро.

 
 
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Хуан Крус Оллер, агент хавбека «Индепендьенте» Эмилиано Ригони заявил, что его клиент перейдет в «Зенит».

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