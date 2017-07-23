«Ливерпуль» летом 2018 года купит Наби Кейта за отступные в 48 млн фунтов

планирует отложить покупку полузащитника «РБ Лейпцига» на следующее лето.

Сообщается, что в следующем году отступные за игрока составят 48 миллионов фунтов.

«Ливерпулю» не потребуется договариваться с клубом и будет достаточно заручиться согласием 22-летнего гвинейца.

Подробную статистику Наби Кейта можно посмотреть здесь .