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«Ливерпуль» летом 2018 года купит Наби Кейта за отступные в 48 млн фунтов

24.07.2017 13:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ливерпуль» планирует отложить покупку полузащитника «РБ Лейпцига» Наби Кейта на следующее лето.

Сообщается, что в следующем году отступные за игрока составят 48 миллионов фунтов.

«Ливерпулю» не потребуется договариваться с клубом и будет достаточно заручиться согласием 22-летнего гвинейца.

Подробную статистику Наби Кейта можно посмотреть здесь.

 
 
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«Ливерпуль» планирует отложить покупку полузащитника «РБ Лейпцига» Наби Кейта на следующее лето.

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