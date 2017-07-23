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«Ливерпуль» летом 2018 года купит Наби Кейта за отступные в 48 млн фунтов
24.07.2017 13:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сообщается, что в следующем году отступные за игрока составят 48 миллионов фунтов.
«Ливерпулю» не потребуется договариваться с клубом и будет достаточно заручиться согласием 22-летнего гвинейца.
Подробную статистику Наби Кейта можно посмотреть
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«Ливерпуль» планирует отложить покупку полузащитника «РБ Лейпцига» Наби Кейта на следующее лето.
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