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Олимпиец Майкл Фелпс проплыл наперегонки с белой акулой
24.07.2017 13:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Многократный олимпийский чемпион Майкл Фелпс в шоу на телеканале Discovery проплыл наперегонки с большой белой акулой.
В воскресенье на телеканале Discovery был показан необычный заплыв: олимпиец
Чтобы уровнять соперников, Фелпсу предложили надеть специальный гидрокостюм и поддельный плавник. Акулу заставили плыть по прямой, приманив ее подставной жертвой в конце стометровки.
Дабы обезопасить пловца, заплывы снимали раздельно. Видео с акулой засняли и затем с помощью компьютерных технологий совместили с видео заплыва Майкла Фелпса. Итог состязания: Фелпс проиграл две секунде акуле. Большая белая проплыла сто метров за 36,1 секунды, а олимпийский чемпион — за 38,1 секунды.
"Мне не нравится брать серебро, но в этот раз я все же завоевал его — у большой белой акулы", — прокомментировал гонку Фелпс.
Специалисты прогнозировали проигрыш пловца. Белая акула на коротких дистанциях может развивать скорость до 40 километров в час, в четыре раза быстрее средней скорости человека.
К заслуге Фелпса можно отнести и то, что он плыл в воде, которая гораздо холоднее, чем в бассейне, а половину дистанции и вовсе шел вровень с рыбой.
Майкл Фелпс — единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, обладатель множества рекордов в плавании. После Олимпиады 2016 года в Рио объявил о завершении карьеры пловца.
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Титулованный спортсмен был одет в специальный гидрокостюм, к которому приделали плавник, а акулу приманивали, чтобы она не накинулась на своего соперника.
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