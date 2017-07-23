Олимпиец Майкл Фелпс проплыл наперегонки с белой акулой

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Многократный олимпийский чемпион Майкл Фелпс в шоу на телеканале Discovery проплыл наперегонки с большой белой акулой.

В воскресенье на телеканале Discovery был показан необычный заплыв: олимпиец Майкл Фелпс соревновался с большой белой акулой на стометровке. Совершать заплыв Фелпс отправился в Южную Африку, в воды недалеко от Кейптауна.

Чтобы уровнять соперников, Фелпсу предложили надеть специальный гидрокостюм и поддельный плавник. Акулу заставили плыть по прямой, приманив ее подставной жертвой в конце стометровки.

Дабы обезопасить пловца, заплывы снимали раздельно. Видео с акулой засняли и затем с помощью компьютерных технологий совместили с видео заплыва Майкла Фелпса. Итог состязания: Фелпс проиграл две секунде акуле. Большая белая проплыла сто метров за 36,1 секунды, а олимпийский чемпион — за 38,1 секунды.

"Мне не нравится брать серебро, но в этот раз я все же завоевал его — у большой белой акулы", — прокомментировал гонку Фелпс.

​Специалисты прогнозировали проигрыш пловца. Белая акула на коротких дистанциях может развивать скорость до 40 километров в час, в четыре раза быстрее средней скорости человека.

К заслуге Фелпса можно отнести и то, что он плыл в воде, которая гораздо холоднее, чем в бассейне, а половину дистанции и вовсе шел вровень с рыбой.

Майкл Фелпс — единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, обладатель множества рекордов в плавании. После Олимпиады 2016 года в Рио объявил о завершении карьеры пловца.