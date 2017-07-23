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Рейтинг WTA. Мугуруса вошла в Топ-4, Саснович – 91-я, Соболенко – 118-я, Говорцова – 144-я, Азаренко – 203-я

24.07.2017 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По итогам игровой недели чемпионка Гштаада Кики Бертенс вернулась в Топ-30, а чемпионка Бухареста Ирина-Камелия Бегу – в Топ-40.

Финалистка Гштаада Анетт Контавейт обновила рейтинговый рекорд, дебютировав в Топ-30, а финалистка Бухареста Юлия Гергес вернулась в Топ-40.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 24 июля 2017

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Каролина Плишкова (Чехия) 6855
2 (2) Симона Халеп (Румыния) 6670
3 (3) Анжелик Кербер (Германия) 5975
4 (5) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4990
5 (6) Элина Свитолина (Украина) 4935
6 (7) Каролин Возняцки (Дания) 4780
7 (4) Йоханна Конта (Великобритания) 4750
8 (8) Светлана Кузнецова (Россия) 4500
9 (9) Винус Уильямс (США) 4457
10 (10) Агнешка Радванска (Польша) 3985
18 (18) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2160
19 (19) Елена Веснина (Россия) 2121
26 (35) Кики Бертенс (Нидерланды) 1665
27 (32) Анетт Контавейт (Эстония) 1660
30 (34) Карла Суарес-Наварро (Испания) 1555
33 (31) Дарья Касаткина (Россия) 1520
38 (58) Ирина-Камелия Бегу (Румыния) 1316
40 (45) Юлия Гергес (Германия) 1290
59 (59) Екатерина Макарова (Россия) 1025
91 (100) Александра Саснович (Беларусь) 648
118 (120) Арина Соболенко (Беларусь) 500
144 (144) Ольга Говорцова (Беларусь) 377
173 (171) Мария Шарапова (Россия) 310
203 (201) Виктория Азаренко (Беларусь) 270

 

 
 
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По итогам игровой недели чемпионка Гштаада Кики Бертенс вернулась в Топ-30, а чемпионка Бухареста Ирина-Камелия Бегу – в Топ-40.

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