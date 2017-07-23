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Рейтинг WTA. Мугуруса вошла в Топ-4, Саснович – 91-я, Соболенко – 118-я, Говорцова – 144-я, Азаренко – 203-я
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По итогам игровой недели чемпионка Гштаада Кики Бертенс вернулась в Топ-30, а чемпионка Бухареста Ирина-Камелия Бегу – в Топ-40.
Финалистка Гштаада Анетт Контавейт обновила рейтинговый рекорд, дебютировав в Топ-30, а финалистка Бухареста Юлия Гергес вернулась в Топ-40.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 24 июля 2017
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|6855
|2 (2)
|Симона Халеп (Румыния)
|6670
|3 (3)
|Анжелик Кербер (Германия)
|5975
|4 (5)
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|4990
|5 (6)
|Элина Свитолина (Украина)
|4935
|6 (7)
|Каролин Возняцки (Дания)
|4780
|7 (4)
|Йоханна Конта (Великобритания)
|4750
|8 (8)
|Светлана Кузнецова (Россия)
|4500
|9 (9)
|Винус Уильямс (США)
|4457
|10 (10)
|Агнешка Радванска (Польша)
|3985
|18 (18)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|2160
|19 (19)
|Елена Веснина (Россия)
|2121
|26 (35)
|Кики Бертенс (Нидерланды)
|1665
|27 (32)
|Анетт Контавейт (Эстония)
|1660
|30 (34)
|Карла Суарес-Наварро (Испания)
|1555
|33 (31)
|Дарья Касаткина (Россия)
|1520
|38 (58)
|Ирина-Камелия Бегу (Румыния)
|1316
|40 (45)
|Юлия Гергес (Германия)
|1290
|59 (59)
|Екатерина Макарова (Россия)
|1025
|91 (100)
|Александра Саснович (Беларусь)
|648
|118 (120)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|500
|144 (144)
|Ольга Говорцова (Беларусь)
|377
|173 (171)
|Мария Шарапова (Россия)
|310
|203 (201)
|Виктория Азаренко (Беларусь)
|270
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По итогам игровой недели чемпионка Гштаада Кики Бертенс вернулась в Топ-30, а чемпионка Бухареста Ирина-Камелия Бегу – в Топ-40.
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