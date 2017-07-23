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Чемпионат мира по вертолетному спорту пройдет в Беларуси
24.07.2017 14:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Чемпионат мира по вертолетному спорту впервые пройдет в Беларуси в 2018 году, заявил на презентации новой базы Минского аэроклуба ДОСААФ глава Белорусской федерации авиационного спорта Александр Центер.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Это не первый мировой чемпионат в Беларуси по вертолетному спорту: мировое первенство уже проводилось в 1978 году в Витебске на базе аэроклуба ДОСААФ, и вот спустя 40 лет Беларусь снова принимает ЧМ", — рассказал Центер.
Предполагается, что с 24 по 29 июля 2018 года на минском аэродроме будут состязаться лучшие пилоты из нескольких десятков стран. К слову, на прошлом чемпионате белорусские пилоты стали вторыми, а три белорусских спортсмена попали в десятку лучших вертолетчиков мира.
В рамках подготовки к грядущему первенству в Минске на аэродроме Боровая пройдет тест-чемпионат: 27 экипажей из пяти стран в течении шести дней с 25 по 30 июля поборются за медали в семи дисциплинах.
Центер напомнил, что вертолетный спорт был придуман для совершенствования навыков пилотов.
"Для чего были придуманы вертолеты? Чтобы можно было в любую минуту оказаться в любой точке, куда нельзя доехать. Для того, чтобы пилоты могли это сделать в любых условиях, были придуманы специальные каверзные упражнения, которые стали основой для проведения соревнований", — рассказал Центер.
Пилоты будут соревноваться в вертолетном слаломе, фристайле, гонках с грузами и других дисциплинах.
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В рамках подготовки в мировому первенству на аэродроме Боровая с 25 по 30 июля пройдет тест-чемпионат, в котором примут участие 27 вертолетных экипажей из пяти стран...
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