Чемпионат мира по вертолетному спорту пройдет в Беларуси

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Чемпионат мира по вертолетному спорту впервые пройдет в Беларуси в 2018 году, заявил на презентации новой базы Минского аэроклуба ДОСААФ глава Белорусской федерации авиационного спорта Александр Центер.



© Sputnik / Виктор Толочко Расход топлива – как у машины: как получить лицензию пилота в Беларуси

"Это не первый мировой чемпионат в Беларуси по вертолетному спорту: мировое первенство уже проводилось в 1978 году в Витебске на базе аэроклуба ДОСААФ, и вот спустя 40 лет Беларусь снова принимает ЧМ", — рассказал Центер.

Предполагается, что с 24 по 29 июля 2018 года на минском аэродроме будут состязаться лучшие пилоты из нескольких десятков стран. К слову, на прошлом чемпионате белорусские пилоты стали вторыми, а три белорусских спортсмена попали в десятку лучших вертолетчиков мира.

В рамках подготовки к грядущему первенству в Минске на аэродроме Боровая пройдет тест-чемпионат: 27 экипажей из пяти стран в течении шести дней с 25 по 30 июля поборются за медали в семи дисциплинах.

Центер напомнил, что вертолетный спорт был придуман для совершенствования навыков пилотов.

"Для чего были придуманы вертолеты? Чтобы можно было в любую минуту оказаться в любой точке, куда нельзя доехать. Для того, чтобы пилоты могли это сделать в любых условиях, были придуманы специальные каверзные упражнения, которые стали основой для проведения соревнований", — рассказал Центер.

Пилоты будут соревноваться в вертолетном слаломе, фристайле, гонках с грузами и других дисциплинах.