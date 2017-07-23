ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Антон Амельченко: «Знаешь, сколько людей в прошлом году говорили, что мы в «Белшине» странно играли?»

24.07.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Завершивший карьеру вратаря Антон Амельченко в беседе с корреспондентом pressball.by Сергеем Мордасевичем вспомнил об участии в матчах, которые впоследствии называли «подозрительными».

«Играли, по-моему, с «Амкаром». Уступили 0:1. Крутили потом фрагменты по телевизору, про меня говорили. Я пропустил со штрафного. Били в угол, где стоял, но стенка развалилась, случился рикошет. Но я особого внимания не обращал. Нормальный человек понимает, что такое рикошет.

Знаешь, сколько людей в прошлом году говорили, что мы в «Белшине» странно играли?.. Хотя футболисты, мол, хорошие. Отвечал, что даже если бы и услышал о таком, все равно не занимался бы этим. И так себя подставил пропущенными мячами, а еще специально это делать», – сказал Амельченко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершивший карьеру вратаря Антон Амельченко в беседе с корреспондентом pressball.by Сергеем Мордасевичем вспомнил об участии в матчах, которые впоследствии называли...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат мира по вертолетному спорту пройдет в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика