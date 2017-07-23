Антон Амельченко: «Знаешь, сколько людей в прошлом году говорили, что мы в «Белшине» странно играли?»

Завершивший карьеру вратаря Антон Амельченко в беседе с корреспондентом pressball.by Сергеем Мордасевичем вспомнил об участии в матчах, которые впоследствии называли «подозрительными».

«Играли, по-моему, с «Амкаром». Уступили 0:1. Крутили потом фрагменты по телевизору, про меня говорили. Я пропустил со штрафного. Били в угол, где стоял, но стенка развалилась, случился рикошет. Но я особого внимания не обращал. Нормальный человек понимает, что такое рикошет.

Знаешь, сколько людей в прошлом году говорили, что мы в «Белшине» странно играли?.. Хотя футболисты, мол, хорошие. Отвечал, что даже если бы и услышал о таком, все равно не занимался бы этим. И так себя подставил пропущенными мячами, а еще специально это делать», – сказал Амельченко.