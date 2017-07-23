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Суд запретил «Рубину» продавать Канунникова

24.07.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ПАО «Казаньоргсинтез», генеральный акционер «Рубина», обратилось в суд с иском к клубу и одному из игроков с требованием о признании недействительными условий трудового договора, оговоренных в специальном приложении к нему.

В тексте не сказано, о каком именно футболисте идет речь, но суть иска сводится к тому, что «Казаньоргсинтез» может недополучить компенсацию в размере 5 миллионов евро в случае перехода одного из игроков в другую команду.

Определением Авиастроительного районного суда города Казани от 19 июля 2017 года указанный иск принят к производству суда, первое судебное заседание назначено на 2 августа 2017 года.

Судом удовлетворено заявление акционерного общества о принятии обеспечительных мер, а именно: «Рубину» запрещено производить увольнение игрока, в том числе издавать приказ об увольнении и выдавать на руки трудовую книжку.

Ранее сообщалось о возможном трансфере полузащитника «Рубина» Максима Канунникова в «Спартак».

«Рубин» требует у «Спартака» за Канунникова 6 млн евро

 
 
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ПАО «Казаньоргсинтез», генеральный акционер «Рубина», обратилось в суд с иском к клубу и одному из игроков с требованием о признании недействительными условий...

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