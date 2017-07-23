|
Суд запретил «Рубину» продавать Канунникова
24.07.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
ПАО «Казаньоргсинтез», генеральный акционер
В тексте не сказано, о каком именно футболисте идет речь, но суть иска сводится к тому, что «Казаньоргсинтез» может недополучить компенсацию в размере 5 миллионов евро в случае перехода одного из игроков в другую команду.
Определением Авиастроительного районного суда города Казани от 19 июля 2017 года указанный иск принят к производству суда, первое судебное заседание назначено на 2 августа 2017 года.
Судом удовлетворено заявление акционерного общества о принятии обеспечительных мер, а именно:
Ранее сообщалось о возможном трансфере полузащитника
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ПАО «Казаньоргсинтез», генеральный акционер «Рубина», обратилось в суд с иском к клубу и одному из игроков с требованием о признании недействительными условий...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии