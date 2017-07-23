|
«Ман Сити» объявил о трансфере Менди
24.07.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Левый защитник «Монако» Бенжамен Менди продолжит карьеру в
«Горожане» подписали с 23-летним французом контракт на 5 лет.
Подробную статистику Менди можно посмотреть
Фото: официальный сайт «Манчестер Сити»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Левый защитник «Монако» Бенжамен Менди продолжит карьеру в «Манчестер Сити».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии