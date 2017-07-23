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Михаил Захаров: «После того как минское «Динамо» начало выступать в КХЛ, мы ему ни разу не проиграли»

24.07.2017 15:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал о подготовке к «Кубку Минска».

— Впервые «Юность-Минск» организовывает подобный серьезнейший турнир. Его приближение заранее чувствовал не только я, но и каждый человек, кто задействован в проведении соревнований — это порядка четырехсот сотрудников клуба и «Чижовка-Арены».

— Какие задачи ставите перед хоккеистами команды?

— Цель одна: сыграть достойно. Хочется, чтобы молодые хоккеисты прогрессировали, но это у них не очень хорошо, к сожалению, получается. Нужно, чтобы они с каждым годом становились все сильнее. Но у наших белорусских ребят это почему-то не выходит. Легионеры? От них ждем хорошей игры. Они только недавно в команде, еще не успели вкатиться.

— Что может противопоставить «Юность» командам КХЛ?

— Только одно — характер. Одного мастерства не хватит. Соперники у нас очень высокого уровня: «Локомотив», московское «Динамо» — это элита российского хоккея. Интересная команда «Югра», которую возглавляет бывший тренер сборной России Игорь Захаркин.

— Встреча с каким соперником будет для «Юности» наиболее принципиальна?

— С минским «Динамо». После того как эта команда начала выступать в КХЛ, мы ей ни разу не проиграли. Хотелось бы эту традицию продолжить, – сказал Захаров.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал о подготовке к «Кубку Минска».

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