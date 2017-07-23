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Руслан Ротань: «БАТЭ – хорошая команда, постоянно играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Готовимся дать ей бой»

24.07.2017 15:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник пражской «Славии» Руслан Ротань в разговоре с корреспондентом газеты «Прессбол» Сергеем Николаевым поделился ожиданиями от предстоящего матча с БАТЭ.

– Ваши мысли о противостоянии с БАТЭ?

– Уважаем соперника. Хорошая команда, постоянно играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Готовимся дать ей бой. Не люблю все эти прогнозы: кто фаворит и так далее. Когда соперники выходят на поле, шансы 50 на 50. А там игра покажет.

– Удивились бы, не одолей борисовчане армянский «Алашкерт»?

– Знаете, я даже не сомневался, что БАТЭ пройдет дальше. В первом матче, думаю, ваши недооценили соперника. А потом собрались и победили, – сказал Ротань.

 
 
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Полузащитник пражской «Славии» Руслан Ротань в разговоре с корреспондентом газеты «Прессбол» Сергеем Николаевым поделился ожиданиями от предстоящего матча с...

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