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Никита Букаткин: «Моя игра немного не устраивала руководство брестского «Динамо»

24.07.2017 15:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Никита Букаткин в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» Владимиром Пирогом рассказал о причинах расставания с брестским «Динамо».

– Прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Сказали, что для усиления на мою позицию берут новых футболистов — и предлагали варианты аренды. Так понял, моя игра немного не устраивала руководство клуба. Оно и озвучило решение, поступив, как считало нужным.

А искать причины, в первую очередь, нужно в себе. Но главное, чтобы это шло на пользу команде. Если последние изменения в составе помогут улучшить ее результаты — значит, все правильно.

– С Журавелем на сей счет беседовал?

– Конечно. И Владимир Иванович поддержал меня в этой ситуации, – сказал Букаткин.

 
 
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Полузащитник Никита Букаткин в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» Владимиром Пирогом рассказал о причинах расставания с брестским «Динамо».

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