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Менди стал самым дорогим защитником в истории
24.07.2017 15:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Переход защитника «Монако» Бенжамена Менди из «Монако» в «Манчестер Сити» стал рекордным для амплуа.
23-летний француз, за которого было выплачено 57,5 миллиона евро, стал самым дорогим защитником в истории.
Он опередил Джона Стоунза («Эвертон» – «Ман Сити», 55,6 млн евро) и Кайла Уокера («Тоттенхэм» – «Ман Сити», 51 млн).
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Переход защитника «Монако» Бенжамена Менди из «Монако» в «Манчестер Сити» стал рекордным для амплуа.
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